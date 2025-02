Quindicenne scomparsa. Ritrovata dopo 25 giorni

BELGIOIOSO (Pavia)Dopo 25 giorni trascorsi lontano da casa, è stata ritrovata e sta bene la quindicenne che era scomparsa. Era il 16 gennaio quando l’adolescente di Belgioioso, che si trovava a Cura Carpignano, aveva fatto perdere le sue tracce. Il padre era sceso dall’auto per andare a comprare le sigarette e lei si era allontanata senza documenti personali e neppure il cellulare dal quale i ragazzi non si separano mai. Dopo una lunga attesa, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa dai suoi familiari. La ragazzina lunedì è stata ritrovata dagli agenti della squadra volante di Pavia.

"Il ritrovamento – si legge in un comunicato diffuso ieri dalla questura – è stato reso possibile grazie alla segnalazione, pervenuta alla sala operativa, da parte di un amico di famiglia, residente a Pavia, da cui la ragazza si è recata dopo 25 giorni in cui di lei non si aveva avuto nessuna notizia". Nelle scorse settimane è stata alta l’apprensione da parte di tutta la comunità. Si temeva per l’incolumità della ragazzina e sono stati numerosi gli appelli diffusi, sia da parte dell’associazione Penelope, sia dal sindaco di Belgioioso Fabio Zucca, città in cui la quindicenne vive e attualmente frequenta la terza media. "Le condizioni della minore sono buone – ha sottolineato la questura – e la ragazza è stata riaffidata alle cure della madre".

M.M.