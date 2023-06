Processo Villa delle Rose, il Sindacato Pensionati Cgil si costituisce parte civile

Nel processo che vede coinvolti direttore e operatori sanitari di Villa delle rose

a Vistarino si è costituito parte civile il Sindacato pensionati

della Cgil. Ieri il Tribunale

di Pavia ha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Alberto Ghidoni di Milano

e Federica Ramaioli di Pavia.

La vicenda esplosa in ottobre riguarda una comunità-alloggio

che, secondo le accuse

della Procura, a dispetto

di quanto pubblicizzava

su Internet non era affatto

a misura di anziano per i suoi nove ospiti. Per questo motivo

i Nas di Milano si erano presentati ai cancelli e avevano arrestato il titolare della Rsa

e quattro collaboratrici.

Pesanti le accuse: "Ingiurie, urla, mortificazioni tali

da ingenerare un clima

di costante subordinazione

e umiliazione". I capi d’imputazione sono maltrattamenti, aggravati dall’aver commesso i fatti contestati in danno di persone anziane, ricoverate e in condizioni di minorata difesa, ed esercizio abusivo

di una professione.

"Il sindacato dei pensionati opera ogni giorno per la tutela delle persone anziane

con particolare attenzione

per i soggetti fragili e ricoverati nelle strutture assistenziali – sostiene Osvaldo Galli, segretario generale dello Spi

di Pavia – Con i suoi migliaia

di iscritti tutti i giorni

lo Spi si prodiga in una società sempre più aggressiva che vede i pensionati emarginati". "Siamo determinati ad andare fino in fondo per tutelare anziani e le famiglie che si vedono negato il sacrosanto diritto a una vita dignitosa

e serena – aggiunge Valerio Zanolla, segretario generale Spi Lombardia – Bisogna rivedere il sistema affinché garantisca anche rette sostenibili".

Manuela Marziani