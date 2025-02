Ucciso da uno sparo in piazza Voghera: contestato l’omicidio volontario. Si va verso un nuovo processo per l’ex assessore Adriatici La Procura di Pavia ha chiuso le indagini preliminari per la morte di Youns El Boussetaoui. Lo scorso novembre il giudice Valentina Nevoso ha ordinato alla Procura di riqualificare il reato di eccesso colposo di legittima difesa