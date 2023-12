Pranzo o cena di Natale da ospite in una famiglia. Opportunità per chi è solo

Condividere il pranzo o la cena di Natale con le persone che, nel giorno tradizionalmente dedicato alla famiglia, sono sole. Nasce con questo obiettivo l’iniziativa “Aggiungi un posto a tavola“ e promossa dall’organizzazione di volontariato “Forza Vigevano“, Rotary Club Vigevano Castello e Rotaract Club Vigevano Castello che mira a valorizzare il vero spirito di Natale: la condivisione. "Le festività possono rappresentare momenti di solitudine – spiegano gli organizzatori – spesso difficili da affrontare. In più tutti ben sappiamo quanto venga sprecato in occasione di pranzi e cene natalizie. Ecco allora l’idea di provare ad alleviare il peso di questi momenti. L’evento sarà diffuso in città e nei dintorni. Crediamo possa diventare un generatore di connessioni, amicizie e momento di condivisione dello spirito natalizio". In concreto aderire all’iniziativa è semplice: le famiglie che si renderanno disponibili ad ospitare si registreranno sul nostro portale o telefonicamente al 351-9283138. Lo stesso sarà richiesto a coloro che desiderano essere ospitati. "La fase successiva – spiegano ancora i promotori – sarà effettuare gli abbinamenti e mettere in contatto le persone coinvolte per definire gli ultimi dettagli. L’auspicio è che questi legami possano andare oltre il momento delle feste e consolidarsi nel tempo". Umberto Zanichelli