Postamat fatto saltare. L’intera sede è inagibile: "Andate a San Martino"

Resta chiuso per lavori l’ufficio postale di via Matteotti a Cava Manara. È la conseguenza dell’assalto esplosivo al Postamat nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, che ha reso inagibile non solo lo sportello automatico ma l’intero ufficio. "Durante il periodo degli interventi – spiega la comunicazione diramata ieri da Poste Italiane – per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi alla sede di San Martino Siccomario in via Trieste 26, operativa dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. L’azienda conferma di aver già messo in atto tutte le azioni necessarie per terminare i lavori di messa in sicurezza nel più breve tempo possibile".