Più fragilità tra gli universitari. Sostegno e percorsi di gruppo: parte l’operazione di soccorso

"Un aumento preoccupante di richieste di supporto psicologico a fronte di crescenti e varie fragilità". Il rettore dell’Università Francesco Svelto, all’inaugurazione dell’anno accademico aveva accennato a una difficoltà da parte di alcuni studenti sottolineando l’importanza di un insegnamento in presenza perché "ogni modalità di apprendimento che favorisca l’isolamento è deleteria". Per aiutare i ragazzi è pronta a partire la nuova edizione (dal mese prossimo) dei percorsi di gruppo rientranti nel servizio di consulenza psicologica dell’Università di Pavia, che nasce per fornire uno spazio permanente, e gratuito, di supporto psicologico. Due i percorsi disponibili: skills training, le abilità per migliorare la gestione delle emozioni e l’autoefficacia e un percorso di mindfulness.

Il gruppo di skills training si basa sul percorso proposto dal programma Dialectical behavior therapy (Dbt) di Marsha Linehan e costituisce uno dei più accreditati modelli per migliorare le proprie abilità di gestione delle emozioni e di autoefficacia ad oggi disponibile. Si lavora in un piccolo gruppo con la presentazione di materiale su cui esercitarsi sia in vivo sia a casa, in un clima aperto e di partecipazione.

Mbsr, poi, è un percorso gratuito rivolto a tutti gli studenti Unipv per la riduzione della sofferenza psico-fisica o stress basato sulla pratica della consapevolezza. "Un aspetto centrale del programma - si legge in una nota - è l’apprendimento di un metodo che incoraggia chi lo frequenta a sviluppare un profondo livello di ricerca e sperimentazione nell’applicare alla vita quotidiana la consapevolezza non giudicante, portata momento per momento".

