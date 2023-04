Pensionati intossicati dal monossido

Proprio come tre settimane prima, questa volta con conseguenze un po’ meno gravi, ma con l’aumentata pericolosità per il ripetersi degli episodi. Due anziani, un uomo di 89 e una donna di 75 anni, sono rimasti lievemente intossicati dal monossido di carbonio, pare provocato dal malfunzionamento della stufa a legna che riscalda la loro abitazione. Stesso identico problema che già lo scorso 19 marzo aveva fatto finire le stesse due vittime all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, non in pericolo di vita, ma per il necessario trattamento in camera iperbarica. Questa volta, nella notte tra la domenica di Pasqua e ieri, gli stessi due anziani sono stati ancora soccorsi nella loro abitazione a Sartirana Lomellina, in via Mede. Ne sono stati poi informati anche i carabinieri della locale stazione, della Compagnia di Vigevano. Nel frattempo i due intossicati questa volta se la sono cavata con lievi conseguenze, trasportati con l’ambulanza in codice verde all’ospedale Civile di Vigevano, poi dimessi già nelle prime ore della mattinata di ieri.

S.Z.