Pavia, martellate alla porta dei vicini e oggetti lanciati dalla finestra: 48enne portato in ospedale

Pavia, 3 agosto 2023 – Mattinata movimentata in via Scala, al quartiere Mirabello di Pavia. Un uomo di 48 anni, già in cura per problemi psichiatrici, ha dato in escandescenze prima prendendo a martellate la porta del vicino di casa, poi si è rifugiato all'interno del suo appartamento, lanciando suppellettili dalla finestra verso la strada.

Infine è sceso nel giardino della palazzina, continuando a inveire contro i vicini di casa. Sul posto, poco dopo le 11 di oggi, giovedì 3 agosto, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pavia, chiamati dai vicini preoccupati per quel che stava accadendo, e anche un'ambulanza, con gli operatori sanitari e i militari che sono stati a lungo impegnati nella mediazione con l'uomo, in evidente stato di alterazione, per convincerlo a farsi portare volontariamente in ospedale.

In via Scala è arrivato anche don Franco Tassone, direttore della Caritas diocesana di Pavia, che conoscendo il 48enne, già in precedenza aiutato in altri momenti di difficoltà, ha cercato di stabilire un contatto con l'uomo, che ad un certo punto si era convinto a salire sull'ambulanza, ma ne è poi nuovamente sceso, facendo così proseguire ulteriormente le trattative, che sono durate alcune ore.

Dopo le martellate alla porta del vicino e gli oggetti lanciati dalla finestra, comunque, l'uomo pareva inoffensivo e, alla presenza dei carabinieri che tenevano la situazione costantemente sotto controllo, non ci sono stati ulteriori pericoli per gli altri residenti e passanti.