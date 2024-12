Pavia, lite tra giovani fuori dalla discoteca: 21enne portato in ospedale

Pavia, 15 dicembre 2024 - Un ragazzo di 21 anni è stato soccorso nella notte in via Piermarini, alla periferia Nord di Pavia, nella zona della Vigentina. Le sue condizioni per fortuna non sono risultate particolarmente gravi, ma è stato comunque trasportato con l'ambulanza della Croce Rossa di Pavia in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

Oltre ai soccorsi sanitari di Areu, intervenuti poco dopo le 3 di oggi, domenica 15 dicembre, sul posto è intervenuta anche la polizia: gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire l'accaduto e individuare le eventuali responsabilità. Se la prognosi del ferito verrà confermata lieve, per l'ipotesi di reato di lesioni personali la polizia potrà procedere a seguito di querela di parte, se verrà sporta dalla vittima. Si sarebbe comunque trattato delle conseguenze di una lite tra giovani fuori dalla discoteca che si trova proprio in via Piermarini. Il locale era peraltro già stato chiuso per 5 giorni, per provvedimento del questore, lo scorso maggio, dopo tre episodi violenti che si erano verificati nell'arco di una sola settimana, tra il 14 e il 21 aprile, in un caso ai danni di un minorenne, negli altri sempre con giovani coinvolti all'uscita dalla discoteca.