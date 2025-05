Casanova Lonati, colpo esplosivo al Postamat: tutto in 3 minuti. Ladri in fuga col bottino da 10mila euro

Casanova Lonati (Pavia), 24 maggio 2025 - Un altro colpo esplosivo a uno sportello automatico delle Poste, per un bottino sui 10mila euro. Erano circa le 3 di oggi, sabato 24 maggio, quando i residenti hanno sentito l'esplosione in piazza Tenente Alberti a Casanova Lonati, proprio a fianco del Municipio e della farmacia. all'incrocio tra le vie Roma, Mazzini e IV novembre, ovvero i tratti urbani delle Sp73 e 82. Ad essere preso di mira il totem esterno del Postamat, nel cuore del piccolo centro, che conta meno di 500 abitanti, nella parte ancora pianeggiante dell'Oltrepò pavese, tra Verrua Po e Barbianello.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, che stanno procedendo con le indagini sull'accaduto. Le immagini della videosorveglianza hanno ripreso in azione due persone, incappucciate, ma non si esclude che ci potessero essere anche altri complici rimasti fuori dal raggio d'azione della telecamera. Al vaglio anche le registrazioni della videosorveglianza stradale nella zona, che a quell'orario notturno avrebbero ripreso due automobili in transito, berline di colore scuro, che potrebbero essere legate al colpo esplosivo, non è ancora chiaro se solo una o entrambe.

Sta di fatto che i malviventi hanno agito in pochissimi istanti: in 3 minuti sono arrivati, hanno piazzato la 'marmotta' con l'esplosivo nella bocchetta del Postamat che la deflagrazione ha sventrato e hanno così preso l'intero contenuto della cassa, circa una decina di migliaia di euro in base alla prima stima. Non a caso i ladri hanno agito nella notte tra venerdì e sabato, quando le casse degli sportelli automatici vengono solitamente riempite in vista dei prelevamenti che sono in genere più frequenti nei week-end. I responsabili si sono quindi allontanati in fretta con il bottino, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine, subito allertate per l'esplosione.