Pavia, incidente nella notte tra auto e scooter: grave 40enne

Pavia, 28 maggio 2023 - Lo scooter è finito a terra, distrutto, tra gli alberi del Lungoticino Sforza. Mancava poco all'1.30 di oggi, domenica 28 maggio, quando sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu, con auto medica e ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

La dinamica

La dinamica è ancora in fase d'accertamento da parte dei militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, che hanno proceduto per i rilievi. Sta di fatto che l'urto tra un'automobile e lo scooter è stato molto violento, con gravi conseguenze per il 40enne che era in sella al suo mezzo a due ruote. L'uomo è stato trasportato con la massima urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo. Illeso invece l'automobilista, che non ha avuto bisogno di cure mediche, tanto che i soccorsi sanitari erano inizialmente intervenuti per una riferita caduta da moto.

Lungoticino

Non si è invece trattato di una caduta autonoma, ma di un incidente tra lo scooter e l'auto, con le eventuali responsabilità che devono ancora essere chiarite dagli accertamenti in corso per la ricostruzione della dinamica. Lo stesso tratto del Lungoticino è già stato purtroppo scenario di molti incidenti anche gravi, spesso legati alle manovre di parcheggio delle auto con scarsa visibilità tra gli alberi.