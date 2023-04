Pavia, cinque rapine in pieno centro: smantellata baby gang

Pavia, 27 aprile 2023 - Alcuni erano nel frattempo già stati arrestati in flagranza, ora per tutti è arrivata la custodia cautelare disposta dalla Procura minorile di Milano. Sono 6, tutti minorenni, tra i 14 e i 16 anni, i destinatari dell'ordinanza che dalle prime ore di questa mattina stanno eseguendo congiuntamente i carabinieri della Compagnia di Pavia e poliziotti della squadra Mobile della Questura di Pavia.

Le rapine contestate nel provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria minorile sono 5, messe a segno lo scorso gennaio ai danni di coetanei aggrediti dalla baby gang nel centro storico pavese.

"Gli investigatori - spiega la nota congiunta di Questura e carabinieri - con un lavoro congiunto di escussione di testimoni e visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire gli eventi criminosi, riconoscendo gli odierni indagati".

Come sempre in caso di minorenni coinvolti il riserbo è massimo per evitare la divulgazione di dettagli che potrebbero portare a rendere riconoscibili i minori, tutelati sia se vittime che presunti responsabili. Si tratta comunque della baby gang che ha imperversato non solo a gennaio, per gli episodi contestati dall'ordinanza eseguita oggi, ma anche successivamente, fino ai giorni scorsi.