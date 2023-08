Pavia, caricata in strada da un cinghiale. Il racconto choc della donna: “Poteva uccidermi”

Travacò Siccomario (Pavia), 17 agosto 2023 - Era a passeggio con il cane, in via Frua a Travacò Siccomario, quando è stata gettata a terra da un cinghiale. La donna, 47enne, oltre a diverse contusioni, ha riportato anche una frattura a un braccio, prognosi di 30 giorni. E denuncia quel che è accaduto nella serata di ieri, mercoledì 16 agosto, chiedendo alle autorità competenti che intervengano per risolvere quello che ritiene sia diventato "un problema di sicurezza".

"E' già da un po' di tempo - racconta la donna, che preferisce mantenere l'anonimato - che si vedevano girare cinghiali qui nella zona, ma adesso la situazione è diventata davvero ingestibile. Siamo a ridosso del Parco del Ticino, ma non siamo in mezzo al nulla. E i cinghiali sono gli stessi che arrivano fino in Borgo Ticino a Pavia, una famiglia con il maschio, la femmina e tre cuccioli, ma ormai già più grandi del mio cane, che è un Terranova, non proprio piccolo".

Una presenza già nota e temuta dai residenti nella zona, dove è però la prima volta che i cinghiali attaccano una persona. "Erano le 19.30 circa - riferisce ancora la 47enne - c'era ancora chiaro perché con il cane non mi fido più a uscire col buio. Sono arrivata fino al termine della strada, che è a fondo chiuso, e mentre tornavo indietro non ho sentito nessun rumore fino a quando mi sono trovata a terra con il maschio di cinghiale che mi ha colpito da dietro. Me lo sono trovato di fianco, mi sono spaventata tantissimo e ho iniziato a urlare con tutta la voce che avevo. Sono usciti due vicini, che mi hanno aiutato, mentre il cane s'era messo a inseguire i cinghiali facendoli allontanare".

Poi il cane è tornato verso casa da solo e incolume, la padrona invece ha passato la nottata al pronto soccorso e dovrà tenere il gesso al braccio per un mese. "Poteva certo andarmi peggio - conclude la donna - ma che succedano certe cose mi sembra davvero incredibile. C'è anche la peste suina, possibile che i cinghiali possano arrivare indisturbati così a ridosso delle case?".