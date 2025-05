Pavia, auto vietate in via Lovati: inaugurata la strada per i bambini

È stata la stessa assessora comunale ai Lavori pubblici Alice Moggi, “armata“ di rullo a colorare con una vernice all’acqua rossa l’asfalto di via Lovati a Pavia per trasformarlo in uno spazio per i giochi dei più piccoli. Da ieri la via è libera dalle auto per tutelare i bambini che frequentano la materna Sante Zennaro e l’elementare Maestri. La pedonalizzazione rientra nel progetto voluto dall’amministrazione comunale per mettere in sicurezza gli spazi antistanti le scuole e tutelare i bambini dall’inquinamento. Nei pressi degli istituti scolastici, infatti, si registra la più alta concentrazione di polveri sottili.

Dopo l’inaugurazione di ieri, sabato prossimo nell’ambito del BambinFestival i bambini muniti di colori potranno dipingere la strade e partecipare a lavoratori, poi quando sarà terminato l’anno scolastico, sarà posizionato un arredo urbano, archetti gioco e playground così la strada diventerà un’area di ritrovo. Intanto oggi cittadini, Asm e Comune si uniranno per pulire l’adiacente Moruzzi road. Ma c’è chi polemizza per la scarsa attenzione prestata alle piazze tattiche. "Tutte le piante di via Saluzzo al Vallone, sono seccate" dice un residente. M.M.