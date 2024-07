Travolto in bici lungo la via Emilia: morto Claudio Bosisio, 52enne di Pieve Porto Morone

Pieve Porto Morone (Pavia), 30 luglio 2024 – Stava pedalando lungo la via Emilia, tra Castel San Giovanni e Stradella. Claudio Bosisio, 52enne di Pieve Porto Morone, è morto per le troppo gravi conseguenze dell'incidente stradale che lo ha coinvolto, verso le 19.30 di ieri, lunedì 29 luglio, in località Campo d'Oro, all'altezza di un polo logistico, appena al di là del confine tra le province di Pavia e Piacenza e delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, arrivate sul posto con pattuglie sia della polizia locale di Castel San Giovanni che dei carabinieri della locale stazione. Dalla prima ricostruzione pare che sia il pavese in bicicletta sia l'auto che lo ha travolto percorressero la Statale nella medesima direzione di marcia. Ancora al vaglio le cause dell'impatto, avvenuto nei pressi di uno svincolo. In ogni caso le conseguenze per il 52enne sono state letali.

L'automobilista, un 26enne piacentino, si è fermato e ha lanciato subito l'allarme. I soccorsi sanitari arrivati sul posto hanno cercato a lungo di rianimarlo ma non c'è stato purtroppo nulla da fare ed è stato constatato il decesso, senza neppure poter tentare il trasporto con l'elisoccorso che era stato attivato.