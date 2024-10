Pavia, aggressione con il coltello: cinquantenne rapinato dello smartphone

Pavia, 14 ottobre 2024 - Accerchiato da un gruppetto di 3 o 4 giovani malviventi, è stato aggredito e rapinato dello smartphone. La vittima non è un ragazzino, ma un uomo di 50 anni, che si è trovato nella pericolosa situazione mentre era a piedi nella centralissima piazza della Vittoria a Pavia, verso le 5 di ieri, domenica 13 ottobre.

Non certo un episodio di malamovida, anche perché a quell'ora i locali erano già chiusi e le strade e piazze del centro storico pavese erano deserte. E poco sicure, come sempre più spesso denunciato da residenti ed esercenti. Un episodio di criminalità che ha rischiato di avere anche conseguenze più gravi, perché uno dei rapinatori impugnava anche un coltello.

Per fortuna il 50enne non è stato colpito e la lama è stata usata solo come minaccia, efficace insieme alla superiorità numerica del gruppo di aggressori che hanno letteralmente accerchiato la vittima, impedendogli qualsiasi tipo di reazione efficace.

Si sono poi accontentati di strappargli dalle mani il cellulare e si sono subito allontanati, senza che la vittima, privata appunto del telefonino, potesse lanciare tempestivamente l'allarme. La rapina è stata poi denunciata alla polizia, che sta procedendo con le indagini per cercare di identificare i responsabili.