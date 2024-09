Rapina con coltello alla gola. Strappa la collana e fugge

Lo hanno messo all’angolo e minacciato con un coltello. "Dammi immediatamente la collana d’oro che hai al collo", ha detto uno dei due alla vittima terrorizzata. Teatro della rapina, che si è consumata alle 14,40 di qualche giorno fa, è stata l’autostazione di viale Trieste a Pavia. Di fronte al coraggioso rifiuto del giovanissimo, il rapinatore non si però è rassegnato ed anzi ha pensato bene di strappare la collanina prima di scappare, dandosela a gambe. Rimasto in autostazione senza il monile, la vittima ha chiamato il 112 e due volanti si sono precipitate in viale Trieste. L’equipaggio della prima, appena è arrivata in autostazione, ha preso subito contatto con il ragazzino riuscendo con il suo aiuto a dare un nome al presunto autore della rapina che era stata appena perpetrata.

Gli uomini della seconda pattuglia, quando sono giunti in ausilio dei colleghi, invece, si sono recati rapidamente in via Brichetti, raggiungendo l’uscita posteriore della stazione ferroviaria e riuscendo a intercettare il rapinatore interrompendone la fuga. L’autore dell’azione criminosa, un 17enne, è stato quindi tratto in arresto per il reato di rapina aggravata e trasferito nel centro di prima accoglienza di Milano in attesa dell’udienza di convalida. Dall’inizio dell’anno scolastico è sempre più elevata l’attenzione della polizia verso la sicurezza dei giovani che frequentano l’autostazione. M.M.