Pavia, la nuova vita degli abeti di Natale: “Piantumeremo quelli in salute”. I cittadini potranno donarli tra il 6 e l’11 gennaio

Pavia, 28 dicembre 2024 – Hanno reso più calde le nostre case per tutto il periodo di Natale, e, se ripiantumati, potranno farci respirare meglio. Per il primo anno l’assessorato all’ambiente ha lanciato l’iniziativa “Ricicla il tuo albero di Natale“. Dal 6 all’11 gennaio gli abeti che solitamente vengono portati in discarica potranno essere consegnati al punto di raccolta aperto nella portineria di palazzo Mezzabarba. “Una volta chiusi gli uffici – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa – valuteremo lo stato di salute degli abeti e quelli che risulteranno idonei per la piantumazione avranno una nuova vita. Al cittadino che lo ha portato poi sarà consegnata una cartolina con la foto del punto un cui stato piantato il proprio abete”.

Le percentuali

L’88% delle famiglie italiane ha in casa un albero di Natale e il 55% ha un abete. Secondo i dati di Coldiretti ogni anno vengono venduti 13 milioni di alberi di Natale, di cui 3,6 milioni sono alberi veri. “Addobbare un albero vero è una scelta di sostenibilità – ha aggiunto l’assessore Goppa – perché un albero di plastica consuma 20 chilogrammi di petrolio e 20 chilogrammi di Co2, mentre gli abeti liberano ossigeno. Un abete impiega tra gli 8 e 10 anni per raggiungere i 180 centimetri d’altezza, quindi quelli che arrivano nelle nostre case hanno avuto una lunga storia e meritano un’altra possibilità”.

La proposta

L’idea è stata suggerita da Elena Calogero, responsabile Movimento civico ambiente di Merate: “Consegnare il proprio albero di Natale sembra un piccolo progetto, ma potrà crescere e diventare molto grande”. Inverno e Monteleone prima del Covid aveva lanciato l’idea: “La risposta era stata eccellente – ha detto il sindaco Enrico Vignati –, poi la pandemia ha bloccato anche questa iniziativa come tante. Ora Pavia inizia un percorso virtuoso”.