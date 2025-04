Parte la raccolta del verde. Ma anche le contestazioni

È ancora da mettere a punto la raccolta differenziata del verde. L’avvio del progetto non ha rispecchiato l’andamento della raccolta del vetro e dell’alluminio, che era andato molto bene. Nei primi giorni del nuovo regime il problema principale riguarda i tempi di raccolta: la lamentela più diffusa riguarda la tempistica del ritiro, troppo avanti nella giornata rispetto a quelle delle altre razioni. Da principio anche i contenitori esposti con un giorno di ritardo sono stati ritirati: è parere unanime che il sistema debba essere migliorato. L’obiezione avanzata è che il lasso di tempo sia troppo esteso, dalle 7 alle 14; e soprattutto che, preoccupazione di molti, la prolungata presenza dei contenitori in strada spinga qualcuno a lasciare rifiuti di altro tipo nei contenitori del verde.

"In questo caso assicuriamo che non ci saranno sanzioni", fa sapere il presidente di Asm Isa Paolo Zorzoli Rossi. C’è anche un altro problema: lo smaltimento del verde da parte di privati su aree come gli orti urbani comunali, effettuato con una modalità da mettere a punto. Gli abbonati dovrebbero essere tra i 4 e i 5mila, numero che non consente la gratuità del servizio. Il tutto mentre il Cda di Asm Isa è in scadenza e non è ancora chiaro se si procederà con un organismo collegiale o si tornerà alla gestione da parte di un amministratore unico come in passato.

Umberto Zanichelli