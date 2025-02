Parco intitolato a Ramelli, si apre il dibattito

Sarà discussa mercoledì in consiglio comunale la mozione presentata da Fratelli d’Italia per l’intitolazione del parco del Castello Litta alla memoria di Sergio Ramelli, lo studente diciannovenne che venne aggredito a Milano il 12 marzo 1975 da alcuni giovani legati ad Autonomia Operaia e che morì un mese e mezzo dopo il pestaggio. L’idea arriva in occasione del cinquantesimo anniversario, "per condannare – come scrive la capogruppo Elena Nai – tutte le forme di odio politico con aggressioni fisiche o verbali". Immediata è arrivata anche la risposta del Partito Democratico, che ha proposto di intitolare il parco invece a Giulia Leone, la ventitreenne gambolese che è morta lo scorso ottobre a causa della neurofibromatosi. "Crediamo sia il suo nome quello più adatto a rappresentare uno dei luoghi in cui cresceranno le nuove generazioni gambolesi", ha fatto sapere il partito dei Dem con una nota.

Umberto Zanichelli