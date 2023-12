Pavia, parcheggi di Asm gratuiti per lo shopping di Natale: ecco quando e quali sono

Pavia, 8 dicembre 2023 – Per tutto il periodo natalizio, quindi da oggi al 7 gennaio la sosta nei circa 4700 parcheggi gestiti da Asm sarà gratuita a partire dalle 17. Il provvedimento che viene riproposto da alcuni anni per favorire lo shopping non riguarda le aree gestite da privati come la società Apcoa (viale Cesare Battisti, via Trieste, via Fabio Filzi, via Monti), piazza Ghislieri, l’area privata al Ticinello e il parcheggio del policlinico San Matteo.

E dal 18 al 24 dicembre tutti coloro che si recheranno a fare shopping, se non vorranno usare l’auto, potranno scegliere di farlo in bus: questi biglietti giornalieri permetteranno di viaggiare con Autoguidovie senza limite di corse quotidiane. Verrà anche lanciato per la prima volta sul mercato uno speciale biglietto giornaliero a tariffa unica per le aree di Pavia e Crema, valido nella settimana che precede le festività (Vigilia di Natale compresa).

“Con un singolo biglietto i nostri clienti potranno viaggiare nell’area di Pavia o in quella di Crema e recarsi dove preferiscono - dice Silvia Granata, direttrice marketing Autoguidovie -. L’idea, che si origina sul sentimento di positività tipico del Natale, è di mettere tutti nelle condizioni di usufruire di una mobilità sostenibile, che non genera caos, rumori e traffico e di conseguenza stress nelle comunità in cui siamo operativi. I nostri autobus supporteranno le persone nelle ultime spese prima del 25 dicembre”. Per l’area extraurbana di Pavia il biglietto giornaliero a tariffa unica per tutte le tratte costa 8 euro, per l’area urbana 4,30 euro e per l’area extraurbana di Crema 6,50.