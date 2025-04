Opere pubbliche per 51 milioni. Ora i lavori al liceo Taramelli

Oltre 51 milioni, il risultato più alto dell’intero quinquennio, investiti in opere pubbliche, infrastrutture, edilizia scolastica e mobilità. Il Rendiconto di gestione 2024 della Provincia è stato presentato ieri nella seduta del consiglio provinciale. Sono state 389 le associazioni culturali supportate, l’86% degli utenti dei Centri per l’Impiego avviati a politiche attive del lavoro, il 79% dei poli scolastici ha visto un’implementazione degli spazi per attività sportive e di arricchimento, il 96% degli impianti di depurazione pubblici adeguati al regolamento regionale. Inoltre sono calati del 67% gli incidenti sulle strade provinciali e del 26% le violazioni ambientali grazie al rafforzamento dei controlli. "Un risultato frutto del lavoro coordinato dei nostri uffici – ha detto il presidente Giovanni Palli – della visione strategica condivisa con i sindaci e della capacità di utilizzare tutte le risorse disponibili, del Pnrr e dei fondi europei". Con la variazione di bilancio approvata, sono state stanziate le risorse per l’affidamento dell’incarico di progettazione e fattibilità tecnico economica di un intervento di rigenerazione e manutenzione straordinaria del liceo Taramelli, del valore di 4 milioni, per rendere più funzionali, sicuri e fruibili gli spazi scolastici.

"Dopo l’avvio della rigenerazione dell’ex caserma Defendente Sacchi, che accoglierà la sezione alberghiera dell’istituto Cossa – ha aggiunto Palli – con questo stanziamento compiamo un altro passo in avanti per offrire agli studenti e al personale del Taramelli spazi moderni e all’avanguardia".

Manuela Marziani