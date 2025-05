Ultras del Pavia a processo. Aperto il dibattimento

Si è aperto ieri mattina in tribunale a Pavia il dibattimento per otto ultras del Pavia calcio. Devono rispondere di lesioni e danneggiamento: gli viene contestato di aver assaltato un pub a Voghera il 3 aprile 2023, dove per l’accusa avevano anche aggredito tifosi della Vogherese. Il fatto sarebbe successo dopo la partita di calcio tra le due formazioni. Ieri la difesa, affidata agli avvocati Maurizio Sorisi e Domenico De Cariddi, ha sollevato le stesse questioni preliminari presentate in udienza predibattimentale, tra cui per esempio la presunta intelligibilità delle prove. Inoltre i legali si sono opposti alla produzione documentale da parte della Procura. Gli imputati erano assenti. Durante l’udienza, la Corte ha calendarizzato le prossime sedute: si ricomincerà il 18 dicembre, la conclusione invece è prevista per luglio 2026. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, gli otto imputati dopo la partita che aveva visto vittoriosa la Vogherese erano andati nel locale, dove fuori era esposta una bandiera della squadra cittadina. Per gli inquirenti, lì gli otto ultras avevano aggredito alcuni tifosi rivali, sia picchiandoli a mani nude che colpendoli con arredi presenti nel pub. Le successive indagini delle forze dell’ordine si erano avvalse anche del supporto dei filmati della videosorveglianza del locale. Indagati, gli ultras a marzo di quest’anno avevano affrontato l’udienza predibattimentale e il giudice aveva stabilito il loro rinvio a giudizio. N.P.