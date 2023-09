Occhio ai divieti per l’evento “Rolling truck street food”

Modifiche alla circolazione stradale a Voghera, da oggi a domenica, in occasione dell’evento Rolling truck street food. Dalle 15 di oggi alla mezzanotte di domenica è vietata la circolazione e la sosta, con rimozione coatta, in piazza Duomo lato ovest, vi è inoltre divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Duomo sud nei primi cinque stalli di sosta in fregio alla chiesa. È vietata la circolazione in via Cavour tra via Gabetta e piazza Duomo. Per defluire, i veicoli dal lato nord della piazza Duomo potranno passare da via Topia – via Borroni. Inoltre domenica dalle 7 alle 15 per il mercato di Campagna amica sono vietate la sosta e la circolazione in piazza Duomo lato nord. Verranno apposte transenne per delimitare le aree. Venerdì prossimo invece sarà vietata la circolazione in via Savonarola nel tratto compreso tra via Scarabelli e via Scovenna dalle 7,30 alle 12,30, per un trasloco. I residenti potranno circolare con cautela con doppio senso di marcia per accedere alle aree private. Invece, è stata istituito in Via Matteotti un parcheggio regolamentato.