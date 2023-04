Nuovo asfalto per la Statale: traffico a rilento

Traffico difficoltoso ieri sulla Statale 35 dei Giovi dove l’asfaltatura è entrata nel vivo e ha interessato il tratto che dalla rotonda degli Ottagoni arriva fino al distributore Q8. Per non penalizzare troppo chi dalla Lomellina e dall’Oltrepo doveva raggiungere Pavia, non è stata chiusa l’arteria che nel Comune ha preso il nome di via Turati ma è stata ristretta la carreggiata per consentire alla ditta incaricata di operare. Nell’area del cantiere quindi le auto hanno continuato a transitare, ma sotto i 30 chilometri orari. "La ditta appaltatrice – ha spiegato il sindaco Alessandro Zocca – insieme agli uffici ha scelto di tenere sempre libera una corsia per non bloccare il traffico". L’asfaltatura proseguirà fino all’inizio di maggio: nelle prime due settimane sul lato dei ristoranti e poi su quello delle concessionarie. Finché i lavori non saranno terminati, i mezzi pesanti dovranno scegliere altri percorsi.

M.M.