Nel 2022 ha ricevuto la benemerenza di San Siro. Alleanza Verdi e Sinistra: "Bisogna ritirargliela"

Sarà sentito martedì Maurizio Pappalardo, che da mercoledì si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e stalking. Gli avvocati difensori Maria Teresa Zampogna e Franz Sarno preferiscono non svelare la strategia che intendono adottare. Intanto in città si alza il dibattito sulla benemerenza di San Siro, il più prestigioso riconoscimento che l’ufficiale in pensione ha ricevuto nel 2022. È stata l’attuale deputata e all’epoca consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paola Chiesa a proporre il nome di Pappalardo, con il sostegno dell’ex senatore della Lega Roberto Mura. Ma anche gli esponenti del Pd Sergio Maggi e Davide Ottini in precedenza avrebbero voluto che venisse premiato il maggiore, all’epoca ancora in servizio. Oggi invece Daniela De Chiara e Luca Testoni di Alleanza Verdi e Sinistra chiedono che la benemerenza venga ritirata.