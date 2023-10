Muro sfondato mentre giocava il Pavia

Muro sfondato dello stadio comunale di Magenta, domenica pomeriggio, mentre andava in scena la partita di cartello del campionato di Eccellenza tra AC Magenta e Pavia 1911. Tutto sarebbe successo nell’intervallo quando qualcuno avrebbe afferrato un badile o altro per demolire il muro. I colpevoli sono tuttora da identificare. I carabinieri sono accorsi sul posto e hanno transennato l’area interessata dal danneggiamento. Non ci sarebbero testimoni dell’accaduto. Oltre all’ausilio di eventuali immagini tratte dalle telecamere della zona, la prima tesi investigativa verte sulla possibilità che a causare il danno siano stati alcuni tifosi ospiti. I militari interpelleranno la Digos di Pavia per capire se in quella trasferta abbiano partecipato tifosi già conosciuti per avere causato problemi durante le trasferte. Graziano Masperi