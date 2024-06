Borgo San Siro, improvviso malore mentre lavora: muore a 34 anni addetto alla manutenzione del verde

Borgo San Siro (Pavia) – Tragedia oggi, lunedì 17 giugno, a Borgo San Siro, piccolo centro del Pavese. Un uomo di 34 anni è morto stroncato da malore mentre si occupava della manutenzione del verde lungo la strada provinciale 206, nei pressi della Riserva Portalupa. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 di questo pomeriggio.

Sul posto sono intervenuti in codice rosso – quello di massima urgenza – i mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) accorsi con elisoccorso, automedica, ambulanza. Per il giovane lavoratore non c’è stato nulla da fare. Presenti sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine e il personale di Ats.