Matteo Tasca morto per un malore a 35 anni mentre lavora su un tetto: Bottanuco piange il suo consigliere

Bottanuco (Bergamo) – La comunità di Bottanuco piange Matteo Tasca, 35 anni appena, morto per un malore mentre lavorava insieme al padre sul tetto di un’abitazione a Tavernola Bergamasca. Tasca era molto noto in paese: era consigliere comunale per la lista civica Comune aperto, oltre che artigiano. Lascia la moglie Giada e i genitori.

Il dramma si è consumato questa mattina, 27 settembre, sul tetto di un’abitazione a Tavernola dove Tasca, artigiano lattoniere era al lavoro col padre. Poi all’improvviso il malore fatale, inutile l’intervento dei soccorritori.

Il Comune di Bottanuco ha annunciato la morte del consigliere con un messaggio su Facebook: “Addolorati e increduli, annunciamo la prematura scomparsa del consigliere comunale Matteo Tasca. Ci stringiamo alla moglie e ai familiari in questo tragico momento. I funerali si svolgeranno in Cerro di Bottanuco sabato 30 Settembre alle 10 partendo dall’abitazione di via Dante Alighieri 44 direttamente nella parrocchiale della Ss. Visitazione di Maria”.

Matteo Tasca, che ha sempre vissuto a Bottanuco, aveva molte passioni. La fotografia, la moto, e – come scriveva nel messaggio con cui si candidava a consigliere due anni fa – “in questi ultimi anni, con alcuni amici, sono riuscito a ritrovare di nuovo una passione rimasta un po' in ombra ma che è nata molti anni fa nella ben nota località di Pagliari, cara a molti giovani e non di Bottanuco: la montagna”.

Per il sindaco Rossano Pirola non era "solo” un consigliere ma un amico: “Ho sposato io lui e Giada, nel 2019. Era appassionato di bici, moto, andava in montagna. Atletico, non stava mai fermo”.