Bara Diop morto insieme all’amico nell’incidente a Casorezzo: “Ricorderemo il tuo sorriso timido”

Legnano, 29 luglio 2024 – È morto nelle scorse ore anche un secondo giovane che l'altra notte era rimasto coinvolto in incidente stradale a Casorezzo. Erano in tre amici a bordo di un'auto che si era ribaltata più volte lungo la provinciale 149.

Uno dei tre giovani, Ismaila Cissè, era deceduto sul colpo, mentre altri due ragazzi che erano con lui erano rimasti feriti e portati in ospedale. Bara Diop, 24 anni, non ce l’ha fatta: a darne notizia la Vela Mesero, la squadra di calcio dilettantistica in cui giocava il ragazzo.

L’abbraccio dei compagni

“Una di quelle notizie che non vorremmo mai dare: a seguito di un incidente stradale è prematuramente scomparso Bara Diop, 24 anni, che per tanti anni ha vestito i nostri colori - scrive su Facebook la Vela Mesero- Lo ricordiamo con profondo affetto e ci stringiamo al dolore della famiglia”.

"Le nostre più sentite condoglianze vanno anche alla famiglia di Ismaila Cissè, altro ragazzo che è venuto a mancare a seguito dell'incidente”.

“Ciao Bara, sembra impossibile ciò che è accaduto. Non dovevi andartene così presto. Ricorderò sempre il tuo sorriso e il tuo sguardo timido quand'eri bimbo. Fai buon viaggio! Sono vicina alla tua famiglia”