Mortara, sfila dal polso l'orologio a una pensionata ma gli cade e si rompe: ruba il cinturino d'oro

Mortara (Pavia), 8 agosto 2023 - Furto con strappo un po' maldestro, con l'orologio sfilato dal polso ma caduto a terra e con il giovane malvivente che è comunque riuscito a fuggire con il cinturino d'oro.

E' successo verso le 12.30 di ieri, lunedì 7 agosto, in via Corteolona a Mortara, dove una donna di 82 anni, mentre stava rincasando a piedi, è stata avvicinata da un ragazzo in bicicletta, descritto come un extracomunitario. Il giovane le ha chiesto delle informazioni, ma la donna, forse intuendo che le sue intenzioni fossero ben diverse, non gli ha prestato attenzione e ha cercato di allontanarsi. Nonostante l'approccio fallito, lo sconosciuto ha proseguito ugualmente il suo piano e ha cercato di sfilare alla sua vittima prescelta l'orologio d'oro che aveva al polso.

Un tentativo riuscito solo parzialmente, perché il prezioso orologio è caduto a terra e s'è rotto, con il giovane che è comunque riuscito ad arraffare il cinturino d'oro, oltre a un mazzo di chiavi che pure era caduto a terra dalle mani dell'anziana derubata. Ed è poi fuggito in sella alla sua bicicletta, facendo perdere le proprie tracce per le vie limitrofe. La donna non è rimasta ferita e ha poi denunciato l'accaduto ai carabinieri di Mortara, che hanno avviato le indagini per individuare il responsabile.