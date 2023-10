Dorno, sequestrata discarica abusiva: rifiuti speciali, residui di asfalto, terre e rocce da scavo non trattate

Mortara (Pavia), 6 ottobre 2023 – Una discarica abusiva di 27mila metri quadrati, nella quale erano stati accumulati circa 66.500 metri cubi di rifiuti speciali, è stata sequestrata a Dorno, in Lomellina. A scoprirla sono stati i carabinieri del nucleo forestale di Mortara (Pavia), con i militari del Nipaaf (tutela forestale, ambientale, agroalimentare) di Pavia e a personale del dipartimento Arpa di Pavia e Lodi.

Nell'area sono stati ritrovati nove enormi cumuli di rifiuti, con la presenza anche di circa 17mila metri cubi di terre e rocce da scavo non trattate di cui non si conosce l'origine. Sono state rinvenute anche terre e residui di asfalto provenienti da un impianto di trattamento rifiuti di un'impresa di Dorno.

"Dai primi accertamenti - hanno sottolineato i carabinieri - è emerso che le attività di deposito sono state effettuate in assenza delle previste autorizzazioni urbanistico-edilizie e per quanto attiene i rifiuti rinvenuti in assenza delle previste autorizzazioni ambientali”.