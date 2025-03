Montalto Pavese, ladri in casa di notte: rubato un revolver

Montalto Pavese (Pavia), 23 marzo 2025 - Un revolver. E' il pericoloso bottino di un furto messo a segno nella notte tra venerdì e ieri, sabato 22 marzo, in un'abitazione alla frazione Costa Bruciata di Montalto Pavese, in via Canova del Gnori.

Approfittando dell'assenza del padrone di casa, che ha scoperto di essere stato derubato solo al rientro, ignoti ladri hanno forzato la porta d'ingresso principale dell'abitazione e messo tutto a soqquadro per cercare qualcosa di prezioso da rubare. Non hanno trovato né soldi in contanti né gioielli d'oro, ma hanno invece notato la cassettina blindata nella quale era regolarmente custodita sotto chiave la pistola, altrettanto regolarmente detenuta e denunciata dal proprietario.

Portato via il revolver, è andato purtroppo a incrementare l'arsenale a disposizione della criminalità, finendo nelle mani sbagliate, che è uno dei rischi principali dei furti in abitazioni dove vengono custodite armi. E' invece un computer il bottino di un altro furto, compiuto nella medesima nottata in un'altra zona dell'Oltrepò Pavese, a Montebello della Battaglia. Nell'abitazione, in via Vittorio Emanuele, gli ignoti ladri si sono introdotti, sempre in assenza dei padroni di casa, forzando la finestra del bagno. Entrambi i furti sono stati denunciati ai carabinieri, che con personale delle locali Stazioni ha effettuato i sopralluoghi dando il via alle indagini sugli episodi.