Monossido satura un intero condominio: 10 in ospedale, grave una donna di 35 anni

Sannazzaro De' Burgondi (Pavia), 29 maggio 2024 - I soccorsi sono stati attivati per una giovane donna colta da malore in casa, ma all'arrivo dei soccorritori i rilevatori di monossido in dotazione hanno riscontrato la presenza del gas killer in tutto il condominio.

L'allarme è scattato verso le 15.30 di oggi, mercoledì 29 maggio, con l'arrivo dei primi soccorritori in via Albino Cei a Sannazzaro de' Burgondi.

La donna, 35enne, colpita per prima da malore, per verosimile intossicazione da monossido, è stata trasportata in codice rosso prima con l'ambulanza fino all'elisuperficie di Pavia e poi con l'elisoccorso fino all'ospedale Niguarda di Milano, dov'è stata ricoverata, in gravi condizioni.

Dalla centrale operativa di Areu è stata attivata la maxi emergenza, per il numero dei coinvolti potenzialmente elevato, con l'invio sul posto di un mezzo speciale, un'auto medica con rianimatore a bordo, un'auto infermieristica e 4 ambulanze, oltre all'attivazione dell'elisoccorso per il trasporto della donna in più gravi condizioni.

Gli altri inquilini del condominio, un palazzo di 6 piani, presenti in casa al momento dell'allarme, sono stati evacuati e valutati sul posto: complessivamente altre 10 persone sono risultate prive di sintomi, ma uno solo non è stato portato in ospedale perché in buone condizioni, mentre per gli altri 9 è stato disposto il trasferimento per ulteriori accertamenti nei diversi ospedali della provincia (4 al San Matteo, 3 a Vigevano e 2 a Voghera).

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, al lavoro per cercare di individuare la causa della presenza di così elevati livelli di monossido, insieme alle forze dell'ordine per la gestione dell'evacuazione precauzionale dell'intero condominio.