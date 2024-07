Furto alla scuola media di Tromello, rubati tutti i 50 tablet dell’istituto: bottino di 20mila euro

Tromello (Pavia), 26 luglio 2024 – Hanno portato via tutti i tablet, una cinquantina, per un danno da 20mila euro circa. Il furto è stato messo a segno alla scuola media di Tromello, in via Togliatti, plesso scolastico che fa parte dell'Istituto comprensivo Robecchi di Gambolò.

I ladri sono entrati in azione in un arco di tempo compreso tra lunedì 22 e mercoledì 24 luglio, approfittando del periodo di chiusura estiva della scuola, motivo per il quale il furto è stato scoperto e denunciato solo successivamente ai carabinieri della Stazione di Gambolò, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull'accaduto, ma quando ormai i responsabili erano già lontani con la preziosa refurtiva. Per entrare nell'edificio scolastico che ospita le classi della secondaria di primo grado, i malviventi hanno forzato una porta sul retro.

Alla luce della tipologia della refurtiva, pare un furto mirato, compiuto da chi ben sapeva di trovare la gran quantità di strumentazioni infomatiche utilizzate per la didattica e ha fatto così razzia di tutti i tablet, andando a colpo sicuro e senza portare via altro. Un danno notevole per la scuola di Tromello, che si è trovata privata in un solo colpo di tutti i 50 tablet di cui si era dotata.