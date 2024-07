Scomparso a Pavia: si allontana da casa senza soldi né medicine, ansia per Enrico Ficara

Pavia, 26 luglio 2024 – Un appello è stato lanciato attraverso i social per rintracciare una persona di cui non si hanno notizie da martedì. “Serve un aiuto urgentissimo per Enrico Ficara” è stato diffuso su diversi profili. L’uomo martedì non rispondeva al telefono e sembra che mercoledì si sia allontanato con l'auto, una Panda azzurro metallizzata targata EK146DW, senza soldi, né documenti, ma soprattutto senza i farmaci di cui ha assolutamente bisogno.

Nel caso in cui qualcuno avvistasse l’uomo che era solito spostarsi in Borgo Ticino dove girava spesso in bicicletta, può contattare la sorella, Simo Ficara, o le forze dell’ordine che sono state allertate.

L'auspicio di molti che si sono messi a disposizione, è di riuscire a riportare a casa l'uomo nel più breve tempo possibile.