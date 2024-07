Auto contro un monopattino. Finiscono a terra due ragazzine. Una sta lottando per la vita

GIUSSAGO (Pavia)

Erano entrambe sullo stesso monopattino, una lo guidava stando davanti, l’altra veniva trasportata stando dietro. Hanno solo dodici anni le due ragazzine rimaste ferite nell’incidente ieri pomeriggio a Giussago, finite entrambe in ospedale, una in condizioni particolarmente gravi. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi con una pattuglia della Stazione di Certosa, della Compagnia di Pavia. L’uomo al volante della Panda, un 47enne residente in zona, si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi, allertati inizialmente per quello che sembrava un duplice investimento di pedoni. Mancavano una decina di minuti alle 17 quando i mezzi di soccorso sono intervenuti in piazza XXV Aprile a Giussago.

Le due ragazzine coinvolte abitano nelle immediate vicinanze e al risuonare delle sirene sono subito accorse in strada diverse persone, compresa la madre di una delle due dodicenni che, apprendendo del coinvolgimento della figlia, ha avuto un lieve malore. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa un’ora. La ragazzina che guidava il monopattino era inizialmente cosciente ma ha poi perso conoscenza. Rianimata sul posto, ha ripreso conoscenza ma l’ha poi nuovamente persa ed è stata quindi intubata per l’immediato trasporto, con la massima urgenza, in condizioni valutate gravissime.

Con l’elisoccorso fatto arrivare da Como è stata portata al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento regionale per la Traumatologia pediatrica. Se la dodicenne che era davanti sul monopattino ha avuto le conseguenze peggiori nell’impatto contro l’auto e nella conseguente caduta a terra, anche la coetanea trasportata ha riportato traumi gravi con fratture ed è stata trasportata in ambulanza al San Matteo di Pavia per essere sottoposta agli accertamenti diagnostici e alle conseguenti cure.

Anche se la dinamica dell’incidente deve ancora essere accertata, l’uomo al volante della Panda, che stava procedendo su via Roma, avrebbe riferito di non essere riuscito a evitare l’impatto essendosi trovato all’improvviso davanti all’auto il monopattino, sbucato da piazza XXV Aprile senza dare la precedenza all’auto in transito sulla strada principale.

Stefano Zanette