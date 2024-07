Ragazzine di 12 anni in due sul monopattino si schiantano contro una Panda: una è gravissima

Giussago, 26 luglio 2024 - Ha perso conoscenza, è stata intubata sul posto e trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro di riferimento per la traumatologia pediatrica.

Grave dodicenne

Ha solo 12 anni la ragazzina rimasta gravemente ferita in quello che non è stato un investimento di pedone, come inizialmente segnalato nella richiesta di soccorsi ad Areu, ma un incidente stradale tra un monopattino e una Fiat Panda.

E' successo poco prima delle 17 di oggi, venerdì 26 luglio, a Giussago, in piazza XXV aprile.

La dinamica

La Panda stava transitando in via Roma e ha travolto il monopattino con a bordo due coetanee del posto. Quella che sul monopattino era davanti ha riportato le conseguenze più gravi nell'impatto.

I soccorsi

All'arrivo dei soccorsi era ancora cosciente ma poi ha perso conoscenza, ripresa ma poi nuovamente ripersa nel concitato intervento sanitario che si è concluso con il trasporto in massima urgenza sull'elicottero fatto decollare da Como e diretto a Bergamo. L'altra ragazzina ha riportato conseguenze meno gravi, ma comunque sospette fratture, per le quali è stata trasportata con l'ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. Il 47enne alla guida della Panda, rimasto illeso, si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi.

L'incidente avvenuto a Giussago

L’indagine

Oltre ai mezzi sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Certosa, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare le responsabilità del sinistro stradale.