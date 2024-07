Sos donazioni. A Nicholas serve un’auto speciale

È arrivata a 1.465 euro la raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per un’auto adatta alle necessità di Nicholas, 29enne con grave disabilità. "Il ragazzo – racconta la madre, Catherine Stronati – è nato con tetraparesi spastica e deficit visivo. Speravo potesse camminare, ma un intervento sbagliato gliel’ha impedito". Per la donna e il marito, con la crescita e il conseguente aumento del peso è diventato molto difficile far alzare il figlio dalla sedia e farlo salire in auto. Catherine ha così deciso di lanciare un appello per acquistare un’auto munita di pedana. "Abbiamo sempre combattuto e cercato di fare tutto da soli, ma non riusciamo più. Per Nicholas, come per tanti altri bambini, la vita non è mai stata facile, poi c’è stato anche un intervento alla colonna vertebrale perché, per via di una brutta scogliosi, i suoi organi interni si stavano spostando. Sapevo che avrebbe portato dei deficit, ma mai avrei immaginato così tanti". Oggi Nicholas non è più in grado di portare un bicchiere o una forchetta alla bocca. Non controlla più né il capo né il busto. E quando questi ragazzi diventano maggiorenni, ogni cosa per loro ha costi non indifferenti".

"Pesa decisamente più di me e le forze non sono più come quelle di quando è nato – confessa Catherine – Allora avevo 27 anni e la voglia di fargli provare ogni esperienza. Non mi sono mai risparmiata come mamma single, perché il suo papà è scappato. Poi è arrivato Marco, mio marito, che fa da padre a Nicholas. Peccato che per la legge ha tutti i doveri ma non i diritti di un padre". Fino a ieri erano state 19 le donazioni, distante l’obiettivo dei 20mila euro. "Se trovassimo un’auto usata a un prezzo minore, andrebbe bene comunque".

M.M.