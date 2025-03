Lavori fra Milano Rogoredo e Tortona: modifiche ai treni in tutta la Bassa

Voghera, 27 marzo 2025 – Modifiche alla circolazione dei treni lungo le linee della Bassa, fra le province di Pavia e Cremona. Sono coinvolte linee Trenord, ma anche tratte a lunga percorrenza gestite da Trenitalia.

Corse regionali

Da mercoledì 1° aprile 2025 fino a venerdì 30 maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Milano Rogoredo - Tortona, i treni regionali subiscono le seguenti variazioni:

i treni RE di Trenord delle relazioni Milano-Arquata Scrivia/Novi Ligure, Milano-Voghera-Tortona-Alessandria , posticipano di 4 minuti l’orario in arrivo a destinazione

, posticipano di 4 minuti l’orario in arrivo a destinazione i treni RE di Trenord da Bozzolo-Cremona a Milano Centrale posticipano di 4 minuti l’orario in arrivo a destinazione.

Viaggi a lunga percorrenza

Modifiche riguarderanno anche itinerari gestiti da Trenitalia, che toccano più regioni. Alcuni dei cambiamenti saranno in vigore dall’1 aprile, altri partiranno domenica 6 aprile.

Queste le variazioni dall’1 aprile:

i treni RV e R di Trenitalia Tper delle relazioni Ancona-Pesaro-Rimini-Bologna-Parma-Piacenza-Milano Centrale posticipano di 5 minuti l’orario in arrivo a destinazione.

posticipano di 5 minuti l’orario in arrivo a destinazione. i treni R di Trenitalia Tper da Cattolica a Milano Central e posticipano di 5 minuti l’orario in arrivo a destinazione. Eccezione per il treno R1758 che in data 27 aprile posticipa di 10 minuti l’orario in arrivo a destinazione.

e posticipano di 5 minuti l’orario in arrivo a destinazione. Eccezione per il treno R1758 che in data 27 aprile posticipa di 10 minuti l’orario in arrivo a destinazione. i treni RV di Trenitalia, RV 2325 Milano Porta Garibaldi-Asti e RV 2337 Milano Centrale-Asti posticipano di 5 minuti l’orario in arrivo a destinazione

Questi, invece, gli aggiornamenti in vigore dal 6 aprile, in continuità a provvedimenti già validi fino a sabato 5 aprile:

i treni R di Trenord da Piacenza/Stradella a Milano Greco Pirelli posticipano di 4 minuti l’orario in arrivo a destinazione

posticipano di 4 minuti l’orario in arrivo a destinazione i treni R di Trenord da Milano Greco Pirelli a Stradella/Piacenza non fermano a Barbianello. I viaggiatori da/per Barbianello possono utilizzare gli autobus sostitutivi istituiti tra Pinarolo Po e Broni. I bus fermano a Pinarolo Po presso la farmacia in Piazza Municipio, a Barbianello in via Indipendenza 10 e a Broni dove si trova il parcheggio area sosta camion in via Goffredo Mameli 35.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto bici. Maggiori informazioni sono presenti sul sito di Rfi, sui canali digitali delle IF o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie