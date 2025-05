Mirabello, stop al degrado. Protesta dei residenti

Hanno perso l’unico bar del quartiere nel quale si ritrovavano perché in quei locali ora ha riaperto un ristorante e si sono adeguati. Ma a tutti gli altri problemi di Mirabello, i residenti non riescono a rassegnarsi e invitano il sindaco Michele Lissia a un incontro per fargli toccare con mano la situazione. "Viviamo in un bel quartiere - ha detto Giuseppe Giorgi -, ma la sera diventa pericoloso. Le fronde dei tigli di via Gianani oscurano completamente i lampioni e la strada è al buio. Ci vorrebbero dei lampioni più bassi ".

"Chi deve portar fuori il cane - ha aggiunto Alberto Invernizzi - usa la pila". E’ una zona molto verde Mirabello, forse persino troppo. "Le radici delle piante alzano gli autobloccanti - ha aggiunto un altro residente - e sui marciapiedi non si può camminare perché si rischia d’inciampare. Anche i tombini si sono alzati e, quando piove, si formano dei laghi".

Passaggi pedonali che anni fa sono stati disegnati e sono durati pochi mesi, marciapiedi minuscoli dove una nonna con passeggino e nipotino per mano non riesce a camminare: "Davanti al parco giochi non ci sono più le strisce pedonali e i corrieri passano velocemente". "Sulla pista ciclabile che porta alla scuola dell’infanzia - ha aggiunto Walter Cassinelli - ci sono spesso auto in sosta. I bambini passano con le loro mamme e trovano le auto parcheggiate". In occasione della rievocazione della battaglia di Pavia il quartiere era stato sistemato e l’erba era stata tagliata, ma a tre mesi di distanza i residenti si sentono abbandonati: "La fermata della linea 1 è praticamente in aperta campagna. Qualche giorno fa un uomo si è rifiutato di scendere dall’autobus a causa dell’erba alta".

"Il verde è bellissimo - ha aggiunto Giorgi - ma è possibile che in un quartiere di villette a schiera non ci sia un cassonetto per buttare ramaglie ed erba? Pare non li mettano perché vengono utilizzati per buttarci di tutto. Ci sono le fototrappole, possono collocare quelle e darci la possibilità di gettare gli scarti dei giardini". "Il sindaco Lissia - ha ricordato un altro residente - aveva promesso che avrebbe rimesso i cassonetti per il verde. Dove sono? Venga a vedere come viviamo"