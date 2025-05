Tafferugli con i livornesi. Daspo per tre tifosi del basket Vigevano

Tre tifosi della Elachem Vigevano, la squadra di basket di serie A2 che sta disputando il play-out per la salvezza contro la Libertas Livorno, sono stati raggiunti ieri da un provvedimento di Daspo emesso dal questore di Pavia a seguito dei disordini che si sono registrati prima e dopo gara-3 di venerdì e gara-4 di domenica giocate entrambe nella città ducale. I tre non potranno assistere a manifestazione di basket di qualunque categoria per il periodo di un anno. Ma da quello che si apprende non saranno gli unici. Al vaglio degli agenti del commissariato di Vigevano e della Divisione Anticrimine della questura ci sono le posizioni di diversi altri sostenitori sia della squadra vigevanese che di quella labronica.

Intanto sembra sfumare la richiesta del gruppo civico “Vigevamo Prima di tutto“ avanzata al Comune di collocare un maxi-schermo per consentire ai tifosi che non seguiranno la decisiva gara-5 in programma stasera alle 21 a La Spezia. Alla richiesta inoltrata lunedì il Comune spiega che "non ha né spazio né tempo necessario per espletare le pratiche amministrative per l’installazione del maxi-schermo". "È una occasione persa – commenta il portavoce del gruppo civico Piero Marco Pizzi – questa è una città che rinuncia a fare comunità. Come gruppo civico esprimiamo profonda delusione per la decisione dell’amministrazione".

Umberto Zanichelli