La passerella sul torrente Rottone è tornata finalmente percorribile

A tre mesi dalla sua rimozione, a causa del deterioramento della struttura portante e dei camminamenti in legno, da lunedì è di nuovo percorribile la passerella sul torrente Rottone. Realizzata diversi anni fa dalla Provincia di Pavia, lungo il percorso ciclopedonale di collegamento tra l’area del Lido e il Vul in Borgo Ticino, nel territorio di Pavia, la passerella in legno è stata rimossa lo scorso 25 febbraio perché non garantiva l’attraversamento in sicurezza. "È uno dei percorsi più importanti che attraversa il Parco del Ticino – ha spiegato Francesca Trotti, responsabile settore Grandi progetti e lavori pubblici del parco del Ticino –. Quella posizionata è un’opera provvisoria in attesa dell’intervento definitivo". La passerella realizzata dalle mani di Roberto Ceriotti era già pronta ad aprile, ma le condizioni meteo sfavorevoli e la piena del Ticino hanno posticipato il posizionamento. Nel frattempo è stata avviata la progettazione della nuova passerella ciclopedonale che verrà realizzata sul medesimo sedime della precedente, ma prevedendo l’utilizzo di materiali che ne garantiscano una maggior durabilità e minori costi di manutenzione.

"Grazie a una sinergia con il presidente della Provincia Giovanni Palli – ha detto il presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni – è stato possibile ridare un cammino nuovo e sicuro alla via Francigena anche in ottica del Giubileo". L’intervento si pone in un programma più ampio avviato dal Parco di revisione e rifacimento dei principali attraversamenti ciclopedonali posti lungo la propria rete escursionistica, al fine di garantire la percorribilità in sicurezza. Nel 2025 previsti due ulteriori interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture di attraversamento a Somma Lombardo e Cassolnovo.

M.M.