Pavia, lavori al liceo Foscolo per la visita del ministro Valditara: è polemica

I lavori al Foscolo in attesa del ministro Valditara

Pavia, 23 marzo 2023 – Sarà il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara a inaugurare alle 10,30 di sabato 1° aprile il nuovo auditorium del liceo classico Ugo Foscolo ricavato nell’ex palestrina. In vista dell’importante ospite in via Defendente Sacchi sono iniziati i lavori di pulizia e sistemazione. Con degli spazzoloni si stanno rimuovendo le ragnatele, mentre con calce e cazzuola si sistema l’intonaco malconcio dei muri che si trovano lungo il passaggio del ministro.

Un’operazione che sta sollevando molte polemiche. “Che gli studenti frequentino le lezioni in locali malandati, con l'intonaco che cade a pezzi – è il commento che serpeggia soprattutto tra i genitori dei ragazzi -, tra ragnatele e muri ingialliti dal tempo e dallo smog, poco importa. Ma se arriva il signor ministro, allora occorre intervenire”.



Nato per essere il convento di Santa Maria di Canepanova e poi collegio per gli studenti barbabiti nel 1557, l’edificio sente tutto il peso degli anni. Nel 2018 in una IV ginnasio era crollata una porzione d’intonaco sopra a un termosifone, vicino ai banchi occupati dai ragazzi. La scuola, come molti istituti superiori di Pavia, si trova in un antico edificio poco adatto alle esigenze dei ragazzi e che avrebbe bisogno di una maggiore manutenzione. Non a caso l’81,5% degli studenti sostiene che il proprio istituto abbia problemi di edilizia scolastica. Se arriva il ministro, però, si mette la polvere sotto il tappeto