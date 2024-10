Migliore attrice dell’anno “Duse“ ad Anna Della Rosa

Andrà all’attrice Anna Della Rosa, 46 anni, milanese, la 37° edizione del Premio Eleonora Duse come migliore attrice per la stagione 2023-24. La consegna è prevista lunedì 1° novembre alle 19 al teatro Cagnoni. Il premio, promosso dalla Fondazione Banca Popolare di Vigevano col sostegno di Intesa San Paolo, vanta un albo d’oro di assoluto prestigio (tra cui attrici del calibro di Mariangela Melato, Franca Valeri e Piera Degli Esposti). La scelta di Anna Della Rosa è stata motivata "dalle performances nei tre spettacoli di questa stagione, “Antonio e Cleopatra“ di Shakeaspeare; “Accabadora“ di Michela Murgia e “Durante“ di Pascal Lambert, oltre al lavoro sui testi di “Erodiàs“ e “Mater Strasgosciàs“". Diplomata alla scuola d’arta drammatica “Paolo Grassi“, in carriera ha lavorato con artisti del calibro di Toni Servillo e Marco Bellocchio. Il premio speciale della giuria andrà poi all’attrice Lucia Poli. Menzione d’onore a Marta Malvestiti, 32 anni, per "la padronanza tecnica della recitazione". U.Z.