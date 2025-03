Mezzanino, auto non si ferma all’alt: scatta l’inseguimento per dieci chilometri. A bordo fucili rubati e targhe clonate

Mezzanino (Pavia), 17 marzo 2025 - L'automobile in fuga è stata bloccata dai carabinieri sull'argine del Po, nel territorio di Mezzanino. Dei tre uomini a bordo, due sono riusciti a fuggire a piedi per le campagne, mentre uno, 30enne di nazionalità albanese, è stato deferito in stato di libertà per vari reati, tra cui porto di armi, ricettazione e resistenza.

L'auto è stata intercettata nell'ambito di un "servizio mirato ad alto impatto" dei carabinieri della Compagnia di Stradella e della Stazione di Broni, nella notte di ieri, domenica 16 marzo: non si è fermata all'alt ed è stata inseguita per circa dieci chilometri. Nella perquisizione sono stati trovati due fucili da caccia, risultati rubati il giorno prima ad Arezzo, insieme a un passamontagna e ad arnesi da scasso.

"Sul veicolo, risultato di proprietà di un soggetto prestanome residente a Milano - spiegano i carabinieri nella nota stampa diramata oggi sull'episodio - venivano altresì rinvenute due targhe verosimilmente clonate. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca, in quanto sprovvisto anche della copertura assicurativa ed il soggetto fermato risultava sprovvisto di patente di guida, in quanto mai conseguita".

Nell'ambito del medesimo servizio, in cui sono stati controllati 16 veicoli e identificate 53 persone, nei pressi di un locale a Campospinoso Albaredo sono stati sequestrati complessivamente circa 10 grammi di hashish a tre giovani residenti nelle province di Pavia e Alessandria, segnalati amministrativamente alle rispettive Prefetture per l'uso personale di sostanze stupefacenti.