Raid in una casa. Locali a soqquadro e rubate le catenine

Non hanno aspettato il calar delle tenebre per poter agire indisturbati, sono entrati in azione in pieno giorno i ladri che hanno colpito una casa indipendente di via Professor Rocca, nella zona periferica di Mede. Il furto è stato compiuto giovedì tra le 9 e le 13. I malviventi sono arrivati nei pressi di via Primo Maggio, quando i proprietari si trovavano fuori per motivi personali e la casa era vuota. Dopo aver forzato la finestra di uno dei bagni, i soliti ignoti sono entrati nell’abitazione e, secondo un copione purtroppo ormai ampiamente testato sul campo, hanno rovistato in ogni angolo. Una volta messe a soqquadro tutte le stanze, hanno trovato due catenine d’oro che si sono messi nelle tasche e sono fuggiti a gambe levate. Nel momento in cui la famiglia è rientrata si è trovata di fronte alla loro dimora completamente rovesciata come un calzino. Sconvolti, hanno chiamato i carabinieri che alle 13,30 hanno effettuato il sopralluogo e fatto scattae le indagini. M.M.