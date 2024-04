Macchine da presa in centro. Sosta vietata pure alle bici

Primi ciak ieri in città per la serie tv “Belcanto“, produzione Rai e Lucky Red che racconta il riscatto di tre donne fuggite dalla povertà di Napoli per cercare il successo a Milano e in particolare nel mondo dell’opera. Tempio della lirica è il Teatro Fraschini, trasformato in un teatro milanese. Oltre al gioiellino settecentesco, le macchine da presa ieri e oggi, poi anche sabato e domenica, saranno nella sede centrale dell’Università e nelle vie del centro dove si tornerà indietro di due secoli, a metà del 1800, con otto puntate. Per fare spazio ai mezzi della produzione in piazzetta Belli e nelle piazze Italia e Guicciardi è vietato lasciare auto ma anche biciclette e moto se non si vuole che il mezzo venga rimosso. Le riprese erano annunciate, nelle scorse settimane infatti 500 pavesi hanno partecipato ai casting nella speranza di ottenere un ruolo con la regìa di Carmine Elia. Nel cast Vittoria Puccini, Carmine Recano, Giacomo Giorgio, Adriana Savarese, Caterina Ferioli, Vincenzo Ferrera, Nicolò Pasetti, Andrea Verticchio, Serena De Ferrari, Andrea Bosca e Antonio Gerardi.

M.M.