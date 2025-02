L’unicità del Carnaroli spiegata agli studenti Apolf

Imparare dagli agricoltori i segreti di coltivazione del vero riso Carnaroli e scoprire insieme ai cuochi contadini tutti i trucchi per cucinarlo al meglio. Grazie agli imprenditori agricoli di Coldiretti Pavia, alcune classi dell’istituto di formazione professionale Apolf hanno potuto seguire una speciale lezione sul Carnaroli, una varietà di riso storica del territorio pavese che quest’anno celebra gli 80 anni dall’introduzione. E per questa speciale occasione gli studenti hanno potuto anche partecipare a un’analisi sensoriale tenuta da una sommelier del riso. "Promuovere e valorizzare il Carnaroli originario, distinguendolo dalle varietà simili e rafforzandone l’identità, è l’obiettivo del progetto – sottolinea Silvia Garavaglia, presidente di Coldiretti Pavia –. Il Carnaroli classico è ancora oggi il preferito per piatti pregiati che ne esaltano le caratteristiche uniche. Anche per questo motivo dobbiamo far conoscere ai giovani le caratteristiche di questo riso". Al termine del convegno tutti gli ospiti hanno degustato uno speciale menù a base di riso preparato dagli studenti di Apolf e servito nel ristorante didattico dell’istituto di formazione.