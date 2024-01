Pavia, litiga al bar: 51enne denunciato per evasione dai domiciliari

Pavia, 16 gennaio 2024 - La lite al bar gli è costata la denuncia, per evasione dai domiciliari. M.M., 51enne di Pavia, è stato infatti deferito alla Procura dai carabinieri, al termine delle verifiche per un intervento del pomeriggio di ieri, lunedì 15 gennaio. Erano circa le 14 quando da un bar in via Flarer, a Pavia Ovest, sono arrivate le richieste d'intervento per una presunta aggressione, con l'arrivo sul posto dei soccorsi sanitari e delle forze dell'ordine.

L'ambulanza della Croce Verde Pavese ha poi trasportato in codice giallo al vicino pronto soccorso del Policlinico San Matteo un 46enne ferito in quella che si è rivelata, più che una vera e propria aggressione, una lite tra il 51enne, il gestore del locale e altri clienti. In attesa di eventuali sviluppi sull'episodio, in base alle eventuali querele di parte, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia hanno proceduto alle identificazioni dei presenti.

Ed è così emerso che proprio l'uomo dal quale sarebbe iniziata la lite, era già sottoposto agli arresti domiciliari. E si sarebbe allontanato dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice competente, configurando quindi l'ipotesi di reato di evasione.